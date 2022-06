Résultat de la législative au Bugue : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 du Bugue sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député du Bugue. En direct 18:08 - Le bloc de gauche si proche au Bugue Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 25,68% au Bugue avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Son postulant a cumulé 21,17% des suffrages il y a une semaine sur le territoire. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Au Bugue, la candidature Divers centre plébiscitée Grâce à 23,02% des votes, la candidature Divers centre s'est imposée au Bugue dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 21,17% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National recueille 19,02% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives 2022 au Bugue ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation représentait 74,84% dans la commune. Le taux de participation était de 77,23% au premier tour, c'est-à-dire 1540 personnes. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 52,78% des personnes en âge de participer à une élection au Bugue s'étaient rendues dans l'isoloir. 10:30 - Second tour des élections législatives 2022 au Bugue ! Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote au Bugue et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de ce second volet, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine sont toujours présents pour le résultat final des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 au Bugue - 2e tour

Le second tour des élections législatives au Bugue aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste Sébastien Peytavie Nouvelle union populaire écologique et sociale Jacqueline Dubois Divers centre

Résultats des législatives 2022 au Bugue - 1er tour

Carte des votes du premier tour au Bugue

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Bugue Sébastien Peytavie (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 21,17% Jacqueline Dubois (Ballotage) Divers centre 20,31% 23,02% Ludivine Le Berre Rassemblement National 17,59% 19,02% Christian Teillac Divers gauche 13,61% 15,02% Basile Fanier Les Républicains 12,45% 13,07% Anne-Laure Maleyre Reconquête ! 3,08% 3,90% Stéphane Roudier Régionaliste 2,56% 1,76% Frédérique Rouyard Lignon Droite souverainiste 1,49% 1,37% Laurence Trapy-Joinel Ecologistes 1,48% 0,98% Nécati Yildirim Divers extrême gauche 0,75% 0,29% Eric Garnier Divers gauche 0,59% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Le Bugue Taux de participation 56,16% 52,78% Taux d'abstention 43,84% 47,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,95% Nombre de votants 50 424 1 055

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative au Bugue. A l'occasion du 1er round des législatives, les 1999 citoyens du Bugue enregistrés dans la 4ème circonscription de la Dordogne ont choisi la candidature Divers centre. Les citoyens des 165 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Dordogne voteront-ils comme ceux du Bugue ? L'abstention s'établit à 47% des habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale. Jacqueline Dubois a enregistré 23% des suffrages. Sébastien Peytavie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Ludivine Le Berre (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 21% et 19% des voix.

Législatives 2022 au Bugue : les enjeux

Comme partout en France, les 2 633 citoyens du Bugue seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 26% des suffrages au premier tour au Bugue, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 19% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en empochant 51% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des suffrages.