Le résultat des élections législatives 2022 au Bugue est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Dordogne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 au Bugue. C'est la candidate Divers centre qui a rassemblé le plus de votes de la part des 1999 citoyens du Bugue votant dans la 4ème circonscription de la Dordogne. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Dordogne peut encore évoluer si les électeurs des 165 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux du Bugue. Le taux de participation s'élève à 53% des citoyens figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 1 055 votants. Jacqueline Dubois a accumulé 23% des votes. Sébastien Peytavie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 21% des votes. Enfin, Ludivine Le Berre (Rassemblement National) récupère 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Bugue Sébastien Peytavie Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,09% 21,17% Jacqueline Dubois Divers centre 20,31% 23,02% Ludivine Le Berre Rassemblement National 17,59% 19,02% Christian Teillac Divers gauche 13,61% 15,02% Basile Fanier Les Républicains 12,45% 13,07% Anne-Laure Maleyre Reconquête ! 3,08% 3,90% Stéphane Roudier Régionaliste 2,57% 1,76% Frédérique Rouyard Lignon Droite souverainiste 1,49% 1,37% Laurence Trapy-Joinel Ecologistes 1,47% 0,98% Nécati Yildirim Divers extrême gauche 0,75% 0,29% Eric Garnier Divers gauche 0,59% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Le Bugue Taux de participation 56,16% 52,78% Taux d'abstention 43,84% 47,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,95% Nombre de votants 50 424 1 055

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Bugue sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Pour la Nupes, les 19,24% de Mélenchon au Bugue donnent de l'espoir Les habitants du Bugue avaient concédé 19,24% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,19% et 1,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 3,98% à gauche de l'échiquier (et donc 23,22% en comptant les suffrages de Mélenchon). 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 au Bugue ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, au Bugue, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote avec 25,95% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,82%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 19,24% et Jean Lassalle à 6,77%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - Au Bugue, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives ? Au Bugue, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,16% des électeurs de la commune, contre une abstention de 22,77% au premier tour. Les jeunes manifestent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? 11:30 - La participation sera-t-elle en berne au Bugue lors des législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Lors des dernières législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 50,03% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Bugue, à comparer avec un taux d'abstention de 44,46% pour le round numéro deux. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives au Bugue ? 11 candidats s'opposent dans la seule circonscription du Bugue ce 12 juin, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants au niveau des autres circonscriptions. Et les 1994 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er round.

Comme partout en France, les 2 633 citoyens du Bugue seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 26% des suffrages au premier tour au Bugue, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 19% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en empochant 51% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des suffrages.