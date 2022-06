19:41 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au Crotoy ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, au Crotoy comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait obtenu 8,98% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,16% et 0,36% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 10,5% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives au Crotoy.