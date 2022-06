Résultat des législatives au Haillan - Election 2022 (33185) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Résultat des législatives 2022 au Haillan

Le résultat des élections législatives 2022 au Haillan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Gironde

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative 2022 au Haillan. Au niveau de la 6ème circonscription de la Gironde, les 8051 habitants du Haillan ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 6 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Gironde. La participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 53%, ce qui représente 4 237 votants. A l'échelle de l'agglomération, Vanessa Fergeau-Renaux a obtenu 36% des votes. Elle devance Eric Poulliat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 34% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Haillan Eric Poulliat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,83% 33,65% Vanessa Fergeau-Renaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,93% 35,95% Jimmy Bourlieux Rassemblement National 14,87% 14,49% Thomas Dovichi Les Républicains 5,09% 4,74% Jérôme Paris Reconquête ! 3,93% 3,92% Stephanie Plouvier Ecologistes 1,77% 1,50% Esther Mvondo Ecologistes 1,53% 1,69% Franck Bonhomme Divers droite 1,16% 1,14% Alain Alves Droite souverainiste 1,04% 1,02% Guillaume Perchet Divers extrême gauche 0,84% 0,70% Marc Morisset Divers gauche 0,61% 0,73% Jonathan Florit Divers 0,32% 0,41% Jean-Christophe de Pina Divers 0,07% 0,07% Raphael Canovas Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Le Haillan Taux de participation 52,22% 52,63% Taux d'abstention 47,78% 47,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,83% Nombre de votants 56 411 4 237

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Haillan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives au Haillan ? Les inscrits du Haillan avaient concédé 20,2% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,02% et 3,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 9,09% à gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 au Haillan ? Au Haillan, Emmanuel Macron avait terminé en tête de la dernière présidentielle avec 33,52% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,2%. On trouvait plus loin, avec 18,12%, Marine Le Pen et enfin, à 6,02%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement modifier cette donne lors des législatives au Haillan. Pour rappel la majorité présidentielle est tombée à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Au Haillan, l'enjeu majeur de ces élections législatives reste l'abstention Au Haillan, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid serait capable de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens du Haillan (33185). Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,78% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 82,59% au premier tour, ce qui représentait 6 565 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au Haillan quel était le score de la participation au Haillan en 2017 ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette commune lors des élections antérieures ? En 2017, au moment des législatives, 54,14% des inscrits sur les listes électorales du Haillan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 46,07% pour le second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Haillan dispose d'un arrêté pour voter jusqu'à 19 heures 14 candidats sont en lice dans la circonscription du Haillan ce dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures assez haut comparé à celui du reste du pays. Et les 7949 habitants de la cité auront jusqu'à 19 heures pour aller dans les 9 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

Législatives 2022 au Haillan : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,5% des votes au premier tour au Haillan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 20,2% et 18,1% des votes. Le choix des citoyens du Haillan était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (68,4% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 31,6% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales du Haillan prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.