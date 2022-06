18:52 - Quel résultat au Muy pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,9% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote du Muy le dimanche 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,59% et 1,2% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 20,69% pour le bloc de gauche pour ces législatives au Muy.