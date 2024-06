En direct

19:51 - Le Front populaire pourrait se situer entre 17% et 19% aux Arcs à l'issue de ce premier tour Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Au moment des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,46% aux Arcs. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 5,16% de Manon Aubry (LFI), les 3,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,41% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 19% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, aux Arcs, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 17,77% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite aux Arcs en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi aux Arcs début juin ? Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents semble donc également pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut aux Arcs, à 45,99%, soit 1398 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 10,95% et Raphaël Glucksmann à 10,46%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon aux Arcs lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a amplement battu son score national aux Arcs au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 34,36% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,73% et 16,03% des voix. Les Arcs n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 11,02% des suffrages pour sa part. Au second tour, la cheffe du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 58,84% contre 41,16%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN en 2022 Le RN se hissait en pôle position aux Arcs en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Philippe Lottiaux devant ses concurrents au premier tour, avec 29,34% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,23%.

11:02 - Les enjeux locaux des Arcs : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Les Arcs est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 7 580 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 804 entreprises, Les Arcs offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (70,27%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 420 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2191,19 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,79%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui aux Arcs contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Législatives aux Arcs : état des lieuxde la participation L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives aux Arcs (83460). Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,95% au premier tour et seulement 43,1% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 aux Arcs ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 5 837 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 72,62% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,21% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 215 personnes. La détermination des habitants d'empêcher la montée du RN serait capable de renforcer l'engagement civique des électeurs des Arcs.