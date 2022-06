Résultat des législatives au Palais - Election 2022 (56360) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Palais

Le résultat des élections législatives 2022 au Palais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le résultat de la législative au Palais est à présent officiel. Au sein de la 2ème circonscription du Morbihan, les 2129 citoyens du Palais ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Attention, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan peut encore évoluer si les électeurs des 38 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux du Palais. Karol Kirchner a réuni 38% des suffrages. Jimmy Pahun (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Joseph Martin (Rassemblement National) recueillent 33% et 11% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 52%, ce qui représente 1 112 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Palais Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 32,60% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 38,20% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 10,74% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 0,73% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 2,85% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 5,23% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 3,58% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,93% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,19% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,10% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 1,10% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,73% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Le Palais Taux de participation 53,56% 52,23% Taux d'abstention 46,44% 47,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,63% Nombre de votants 60 208 1 112

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Palais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Que vont choisir les supporters de gauche au Palais ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'au Palais. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,3% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7% à gauche de l'échiquier (sans compter les voix Mélenchon). 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Le Palais ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la tête du vote à la dernière élection présidentielle au Palais avec 32,11% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,45%, surclassant Marine Le Pen à 14,07% et Yannick Jadot à 5,3%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives au Palais ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Au Palais, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Palais ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur l'économie mondiale pourraient priver les isoloirs de leurs électeurs au Palais. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 124 personnes en âge de voter au sein de la commune, 71,92% étaient allées voter. La participation était de 76,13% au premier tour, c'est-à-dire 1 617 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives au Palais ? L'analyse des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,27% au premier tour au sein du Palais, contre une abstention de 48,1% au deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les habitants du Palais ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Il y a déjà quelques heures qu'on vote au Palais et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 au Palais : les enjeux

Les habitants du Palais (Morbihan) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette localité à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 32.1% des voix au premier tour au Palais. Le fondateur de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 28.5% et 14.1% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été disqualifié, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 68.7% des voix face à Marine Le Pen (31.3%).