Résultat de la législative au Petit-Quevilly : en direct

12/06/22 18:48

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Petit-Quevilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives au Petit-Quevilly ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'au Petit-Quevilly. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,42% et 2,14% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 40,22% au Petit-Quevilly pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Le Petit-Quevilly ? Au Petit-Quevilly, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la première position de la dernière élection avec 34,66% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 23,8%. Arrivaient ensuite, avec 22,39%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,21%, Éric Zemmour. Les indications nationales des dernières heures infléchiront sans doute cette donne lors des législatives au Petit-Quevilly au 1er tour. Or la majorité a baissé tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives au Petit-Quevilly L'un des facteurs essentiels des élections législatives sera indiscutablement le taux de participation au Petit-Quevilly. La situation géopolitique actuelle serait de nature à détourner les électeurs du Petit-Quevilly des urnes. Au second tour de la dernière présidentielle, 34,2% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 30,87% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion des législatives au Petit-Quevilly ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 44,02% des inscrits sur les listes électorales du Petit-Quevilly avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 36,66% pour le tour deux. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures au Petit-Quevilly Pour ces législatives de 2022 au Petit-Quevilly, les 15 bureaux de vote (de Hôtel de Ville à Ecole Gerard Philipe) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu au Petit-Quevilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Hubert Wulfranc Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascal Le Manach Divers extrême gauche Nicolas Huet de Barros Divers Salomée Tessier Rassemblement National Delphine Gerday Ecologistes Letycia Ossibi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Kader Chekhemani Divers gauche Clémence Bourdet Reconquête ! Patrick Chabert Divers droite Tony Vasseur Droite souverainiste Ouarda El Atrassi Divers

Législatives 2022 au Petit-Quevilly : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives au Petit-Quevilly (76) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 35% des votes au premier tour au Petit-Quevilly, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste perdante de la dernière élection présidentielle et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 24% et 22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en décrochant 59% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 41% des suffrages.