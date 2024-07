Résultat des législatives 2024 au Grand-Quevilly : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives au Grand-Quevilly ? Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 65,74%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,25% au premier tour. Au deuxième tour, 46,65% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 73,96% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,18% au premier tour, soit 13 957 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient de nature à ramener les citoyens du Grand-Quevilly vers les urnes.

17:29 - Comment la composition démographique du Grand-Quevilly façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville du Grand-Quevilly, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Le taux de chômage à 14,33% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 2308 hab/km² et 43,56% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Un salaire moyen mensuel net de 2076,35 euros/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,14%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction au Grand-Quevilly mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,73% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.