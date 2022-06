En direct

19:36 - Que vont trancher les électeurs de gauche au Plessis-Grammoire ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme au Plessis-Grammoire, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 17,3% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 9,9% et 2,31% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 29,51% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 au Plessis-Grammoire ? Lors du dernier scrutin, au Plessis-Grammoire, Emmanuel Macron avait fini la course en tête au premier tour de l'élection avec 36,92% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,3%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 17,0% et Yannick Jadot à 9,9%. Les indications nationales des derniers jours changeront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives au Plessis-Grammoire ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 au Plessis-Grammoire. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des ménages seraient par exemple susceptibles de priver les urnes de leurs électeurs au Plessis-Grammoire (49124). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 116 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,04% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 19,94% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 au Plessis-Grammoire ? Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 53,31% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Plessis-Grammoire, contre une abstention de 44,74% pour le deuxième tour. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.