Résultat de la législative au Plessis-Robinson : en direct

En direct

18:55 - Que vont choisir les électeurs de gauche au Plessis-Robinson ? Dans les 21 bureaux de vote du Plessis-Robinson, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 21,34% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,39% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 28,16% au Plessis-Robinson pour ces élections légilsatives.

16:30 - Au Plessis-Robinson, des sondages aussi justes ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront sans doute au Plessis-Robinson ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection au Plessis-Robinson avec 34,71% des votes, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 21,34%, au-dessus de Marine Le Pen à 14,18% et Éric Zemmour à 8,3%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 au Plessis-Robinson Le taux de participation sera sans nul doute l'un des facteurs importants des législatives au Plessis-Robinson. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,88% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,42% au premier tour, soit 15 628 personnes. En comparaison, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 au Plessis-Robinson ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des résultats des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Lors des législatives de 2017, 19 154 personnes habilitées à voter au Plessis-Robinson avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 60,86%), contre un taux de participation de 54,78% pour le second tour.