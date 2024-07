Résultat des législatives 2024 à Clamart : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Clamart aux élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Clamart se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 35,57% de cadres supérieurs pour 54 491 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 4 898 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (32,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 5 662 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,89%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 45 403 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Clamart incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.