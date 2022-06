En direct

18:47 - Quel résultat aux législatives du Pontet pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Avec un score de 25,2% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres du Pontet. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,73% et 0,96% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 28,89% au Pontet pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 au Pontet ? Avec 33,02% des suffrages exprimés, au 1er tour au Pontet, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 25,2%, surclassant Emmanuel Macron à 19,21% et Éric Zemmour à 8,28%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 au Pontet L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera incontestablement le taux d'abstention au Pontet. La guerre en Ukraine est notamment susceptible de favoriser le camp de l'abstention au Pontet (84130). En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 29,44% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,94% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux de participation au Pontet ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 11 172 inscrits sur les listes électorales au Pontet, 46,8% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 44,38% au second round.