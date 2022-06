Résultat de la législative au Robert : en direct

12/06/22 19:00

Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins. Il y a cinq ans, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 70,79% au premier tour des électeurs du Robert, contre une abstention de 76,77% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, au Robert, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 52,81% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 15,7%, puis Emmanuel Macron à 15,01% et Valérie Pécresse à 3,76%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des électeurs en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir ce décor lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était limitée au Robert, le candidat insoumis ayant obtenu 52,81% des suffrages dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,25% et 2,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,12% à gauche de l'échiquier, en plus des suffrages de Mélenchon.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 52,8% des voix au premier tour au Robert, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 15,7% et 15,0% des votes. Marine Le Pen était, 15 jours plus tard, ressortie en tête du second tour en rassemblant 65,1% des suffrages face à Emmanuel Macron (34,9%). Les administrés de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quel prétendant à l'hémicycle les 22 614 habitants du Robert classeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?