Résultat des législatives 2024 au Lamentin : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Les résultats avant le second tour des législatives 2024 au Lamentin Le 30 juin, les habitants du Lamentin ont préféré Jiovanny William (Régionaliste), à qui ils ont accordé 54,43% des votes. Philippe Edmond-Mariette (Régionaliste) recueillait 20,18%. De son côté, Cédric Crampon (Rassemblement National) récupérait 9,91% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de la Martinique, Jiovanny William rassemblant cette fois 56,56%, devant Philippe Edmond-Mariette avec 13,42% et Alain-Claude Lagier avec 11,62%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux au Lamentin : quelle évolution ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le premier round des élections législatives 2024 au Lamentin a connu un taux d'abstention de 71,23%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 88,86% des inscrits sur les listes électorales du Lamentin. Le taux d'abstention était de 85,35% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Au Lamentin, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 demeure la participation Au Lamentin, l'un des facteurs clés des élections législatives est immanquablement le taux de participation. Dans l'agglomération, 28,77% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 46,93% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 45,74% au premier tour, soit 12 528 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 19,88% au premier tour. Au deuxième tour, 22,43% des citoyens se sont déplacés. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient par exemple en mesure de pousser les citoyens du Lamentin à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives au Lamentin Au cœur de la campagne électorale législative, Le Lamentin se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 39 641 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 257 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,28%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 869 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 292 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,61%, synonyme d'une situation économique mitigée. Ainsi, au Lamentin, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.