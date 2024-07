Résultat des législatives 2024 à Gros-Morne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Gros-Morne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence la population de Gros-Morne exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 186 hab/km² et 43,65% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 29,55% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2018,98 euros/mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (40,06%) et le nombre de résidences HLM (8,78% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Gros-Morne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 55,15% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.