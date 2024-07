Résultat des législatives 2024 à la Trinité : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à la Trinité ? L'abstention s'élevait à 68,31% à la Trinité lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 79,63% au premier tour et 76,21% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à la Trinité ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 54,15% des votants de la ville. L'abstention était de 54,09% au second tour. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à la Trinité ?

17:29 - La Trinité : enjeux locaux et perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de la Trinité déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 23,78% et une densité de population de 279 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 728 euros par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (42,29%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (11,24%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à la Trinité mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,27% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.