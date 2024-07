Résultat des législatives 2024 au François : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention constitue indéniablement un critère fort de ces législatives. Le taux de votants au François pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,36%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 16 212 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 41,89% avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,42% au deuxième tour, soit 7 526 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 21,03% au premier tour et 25,63% au second tour. Quelle sera la participation au François ce soir ? La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient, sont notamment susceptibles d'inciter les habitants du François (97240) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Le François : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Le François se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 15 996 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 745 entreprises, Le François se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (58,86%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 179 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 1,20%, contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2477,74 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,72%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En conclusion, Le François incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.