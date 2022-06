Résultat de la législative au Touquet-Paris-Plage : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 56,71% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. En deuxième position, la candidature Les Républicains glane 23,64% des voix. A la 3e position, la candidature Reconquête ! Recueille 6,42% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 au Touquet-Paris-Plage a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 5362 habitants du Touquet-Paris-Plage votant dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais. Attention, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais peut toujours basculer si les électeurs des 163 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux du Touquet-Paris-Plage. Au niveau de la commune, Philippe Fait a réuni 57% des votes. Il coiffe au poteau Mary Bonvoisin (Les Républicains) et David Sergent (Reconquête !) qui récupèrent respectivement 24% et 6% des suffrages. L'abstention s'élève à 39% des habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 2 107 non-votants).

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 56% des suffrages au premier tour au Touquet-Paris-Plage, devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Éric Zemmour et Valérie Pécresse avaient obtenu 12% et 11% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés du Touquet-Paris-Plage avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 78% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 22% des suffrages. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat les 4 484 habitants du Touquet-Paris-Plage installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?