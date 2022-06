Résultat des législatives aux Abymes - Election 2022 (97139) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 aux Abymes

Le résultat des élections législatives 2022 aux Abymes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier tour de l' élection législative aux Abymes. Le candidat Divers gauche arrache la première place chez les 40457 électeurs de la 1ère circonscription de la Guadeloupe et demeurant aux Abymes. Attention, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe peut encore évoluer si les électeurs des 5 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux des Abymes. La participation s'élève à 28% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription (29 321 non-votants). Olivier Serva a réuni 39% des votes au sein de la ville. Dominique Biras (Divers gauche) et Alix Nabajoth (Divers gauche) le suivent avec 18% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Abymes Olivier Serva Divers gauche 43,44% 38,66% Dominique Biras Divers gauche 15,02% 17,94% Nadège Montout Divers gauche 13,22% 11,30% Alix Nabajoth Divers gauche 13,04% 17,80% Thierry, Lucien Fabulas Rassemblement National 6,92% 5,76% Francillonne Jacoby-Koaly Divers gauche 4,45% 4,94% Christian Civilise Ecologistes 1,49% 1,23% Raphaël Cece Divers extrême gauche 1,37% 1,36% Rudy Faro Divers 0,44% 0,45% Henri Angol Divers 0,32% 0,28% Marie Smite Union des Démocrates et des Indépendants 0,29% 0,29% Eric Jean-Philippe Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Les Abymes Taux de participation 25,11% 27,53% Taux d'abstention 74,89% 72,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77% 2,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51% 3,55% Nombre de votants 19 076 11 136

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Abymes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche aux Abymes ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour il y a deux mois si le premier tour de la présidentielle s'était déroulée seulement aux Abymes, l'Insoumis ayant atteint 64,13% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 0,83% et 1,26% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 66,22% aux Abymes pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Les Abymes ? Le chef de l'Etat avait obtenu 10,26% des voix aux Abymes, au dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen cumulait 16,35% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 64,13% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être chambouler la donne lors des législatives dans la cité. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives aux Abymes Aux Abymes, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la présidentielle, sur les 40 493 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 53,91% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 53,57% au premier tour. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple susceptible d'impacter les décisions que prendront les habitants des Abymes (97139). 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention aux Abymes ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette agglomération lors des consultations politiques passées ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 38 130 inscrits sur les listes électorales des Abymes s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 31,65%). Le taux de participation était de 43,12% au second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les électeurs des Abymes ont jusqu'à 18 heures pour voter Les caractéristiques de ces élections législatives aux Abymes sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un chiffre supérieur à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 aux Abymes : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant aux Abymes seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Quel candidat favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Durant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 64% des voix au premier tour aux Abymes, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste de l'élection présidentielle de 2022 et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 16% et 10% des voix. Marine Le Pen était, en fin de compte, arrivée en tête du second tour avec 74% des suffrages face à Emmanuel Macron (26%).