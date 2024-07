Résultat des législatives 2024 au Gosier : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des législatives au Gosier ? La participation au 1er tour des législatives 2024 au Gosier était de 31,94%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 21,26% au premier tour. Au second tour, 26,44% des électeurs se sont déplacés. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 20 938 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 47,95% avaient pris part au scrutin. La participation était de 47,3% au second tour, ce qui représentait 9 898 personnes. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives au Gosier ?

17:29 - Élections législatives au Gosier : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville du Gosier, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 21,14% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 598 habitants par km² et 47,54% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (56,94%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 456 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (33,42%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (10,09%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 15,0%, comme au Gosier, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.