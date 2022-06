Résultat de la législative aux Avirons : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives aux Avirons dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Avirons sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures aux Avirons Les résultats des élections législatives 2022 aux Avirons devraient être donnés dans la foulée de la fermeture des 13 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on apprendra assez vite qui des 15 candidats aura son billet pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 aux Avirons

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Avirons comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Karim Juhoor Divers gauche Hélène Coddeville Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richelain Catherine Divers Thierry Robert Divers centre Remy Massain Parti radical de gauche Gaël Velleyen Régionaliste Eric Marcely Droite souverainiste Jean François Nativel Divers droite Jonathan Riviere Rassemblement National François Valeama Divers gauche Isaline Tronc Divers gauche Jérôme Bachou Divers centre Perceval Gaillard Divers gauche Jean Luc Payet Divers extrême gauche Johan Guillou Divers gauche

Législatives 2022 aux Avirons : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 41,4% des suffrages au premier tour aux Avirons. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 17,0% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le premier tour, Marine Le Pen était, in fine, ressortie en tête du second tour en empochant 59,1% des voix face à Emmanuel Macron (40,9%). Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant aux Avirons (97425) seront incités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel candidat voteront-ils ?