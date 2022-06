Résultat de la législative aux Hauts-d'Anjou : en direct

En direct

18:55 - Quel résultat aux Hauts-d'Anjou pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans l'unique bureau de vote des Hauts-d'Anjou, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 15,96% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,53% et 1,62% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 21,11% pour la Nupes pour ces législatives aux Hauts-d'Anjou.

16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Les Hauts-d'Anjou ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives aux Hauts-d'Anjou. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or aux Hauts-d'Anjou, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 30,85% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 30,14%. On trouvait plus loin, avec 15,96%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,22%, Valérie Pécresse.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives aux Hauts-d'Anjou ? Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur essentiel de ces élections législatives 2022 aux Hauts-d'Anjou. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières sont par exemple en mesure de priver les urnes de leurs électeurs aux Hauts-d'Anjou (49330). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,89% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 25,51% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record aux Hauts-d'Anjou lors des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette agglomération lors des consultations politiques passées ? A l'occasion des législatives de 2017, parmi les 2 122 personnes en âge de voter aux Hauts-d'Anjou, 61,92% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 53,49% au round deux.