Résultat de la législative aux Pavillons-sous-Bois : en direct

En direct

19:00 - Quel résultat aux législatives des Pavillons-sous-Bois pour la Nupes ? Avec un score de 35,48% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée aux Pavillons-sous-Bois. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,36% et 1,05% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 39,89% aux Pavillons-sous-Bois pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Les Pavillons-sous-Bois ? Les tendances nationales des ultimes semaines se répéteront certainement aux Pavillons-sous-Bois ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Avec 35,48% des votes exprimés, aux Pavillons-sous-Bois cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 22,62%, devançant Marine Le Pen à 15,72% et Éric Zemmour à 9,91%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives aux Pavillons-sous-Bois Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives aux Pavillons-sous-Bois ? La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole seraient de nature à éloigner les citoyens des Pavillons-sous-Bois des bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 11 695 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 38,02% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 30,91% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu aux Pavillons-sous-Bois lors des législatives 2022 ? L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 41,25% des personnes en âge de voter aux Pavillons-sous-Bois avaient participé à l'élection au premier tour, contre une participation de 34,91% pour le tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.