Résultat des législatives à Bondy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bondy scruté Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann avait terminé à 9,59% à Bondy début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 45,68% de Manon Aubry (LFI), les 3,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,27% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 59% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bondy, la Nupes avait par ailleurs accumulé 47,27% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions de la ville. Un chiffre à compléter enfin avec les 57% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (53,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,18% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Bondy fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas gagné de terrain ces dernières années Alors que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? À Bondy, on note que le RN n'a pas gagné de terrain lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 17,12% au terme du précédent scrutin européen et 16,74% le 9 juin dernier. Ce statu-quo contraste avec ce qui a été observé à l'échelle du pays, avec près de 8 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:31 - Un cas particulier pour Bondy lors des européennes 2024 Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le RN n'a pas rassemblé les électeurs il y a quelques semaine en effet, à Bondy, Jordan Bardella glanant 16,74% aux élections européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui fini en tête avec 45,68%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Bondy lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 53,55% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 18,97%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 11,68%. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 26,61% contre 73,39%.

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Bondy ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Bondy en 2022, lors des élections du Parlement, avec 11% au premier tour, contre 47,27% pour les candidats LFI-PS-PC-EELV en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bondy A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bondy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 52 905 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 4 100 entreprises, Bondy offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (59,54%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 14 379 résidents étrangers, soit 26,96% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 404 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,31%, annonçant une situation économique précaire. À Bondy, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bondy Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Bondy ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 65,49% au premier tour et seulement 63,96% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bondy cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 39,78% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 29,86% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des ménages, combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient ramener les électeurs de Bondy dans les bureaux de vote.