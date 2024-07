Résultat des législatives 2024 à Neuf-Brisach (68600) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur quel candidat vont converger les supporters du Front populaire à Neuf-Brisach ?

Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes glanés au niveau national sont un premier indicateur. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Neuf-Brisach, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,99% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (13,6%).