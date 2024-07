Résultat des législatives 2024 à Arthez-de-Béarn (64370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Arthez-de-Béarn, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire lors du 1er tour des législatives à Arthez-de-Béarn. C'est cependant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 36,98% des suffrages. Et en 2022, la ville donnait l'avantage à la gauche aussi au second tour.

20:58 - 21 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Arthez-de-Béarn La part des électeurs du Rassemblement national sera une des clés pour ces législatives 2024 localement. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 21 points ici entre 2022 et 2024. Une étape de plus sera certainement effacée ce 7 juillet au soir.

20:29 - David Habib (Divers gauche) en tête lors des législatives il y a deux ans à Arthez-de-Béarn Analyser l'entre-deux tours de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, Fabienne Costedoat-Diu (Les Républicains) l'emportait au premier tour dans la ville d'Arthez-de-Béarn, cumulant 34,47% des votes sur place. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Divers gauche gagner le scrutin, avec 65,96%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,04%.

20:05 - David Habib (Divers gauche) en tête avec 36,98% à Arthez-de-Béarn aux législatives David Habib (Divers gauche) a engrangé 36,98% des votes à Arthez-de-Béarn dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Nicolas Cresson (Rassemblement National) et Gilles Mardelle (Les Républicains) avec respectivement 31,7% et 16,04% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, David Habib rassemblant cette fois 37,63%, devant Nicolas Cresson avec 31,55% et Joëlle Losson avec 17,33%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Arthez-de-Béarn ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des précédentes consultations politiques. À Arthez-de-Béarn, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 28,4%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 45,26% des personnes en âge de voter à Arthez-de-Béarn avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 40,61% pour le scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives à Arthez-de-Béarn ? À Arthez-de-Béarn, le taux d'abstention constitue sans nul doute l'un des critères cruciaux du scrutin législatif. Dans la ville, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 71,6%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,05% au premier tour et 51,05% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 523 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,16% étaient allés voter. Le taux de participation était de 82,99% au premier tour, ce qui représentait 1 264 personnes.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Arthez-de-Béarn et leurs implications électorales La composition démographique et le contexte socio-économique d'Arthez-de-Béarn déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 9,43% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec 45,35% de population active et une densité de population de 66 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 852 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,2%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,36%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Arthez-de-Béarn mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,68% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.