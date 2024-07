Résultat des législatives 2024 à Aurillac : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Aurillac : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune d'Aurillac, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,05%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (63,02%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 8 497 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,66%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (12,41%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Aurillac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,45% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.