Résultat des législatives à Saint-Cyr-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Saint-Cyr-sur-Mer, quels pourraient être les reports du score de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 14,64% des voix dans la commune. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 9,79% à Saint-Cyr-sur-Mer. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 15% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement avancé à Saint-Cyr-sur-Mer en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Cyr-sur-Mer entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 38% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Saint-Cyr-sur-Mer au début du mois Cette hiérarchie a déjà fait long feu. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Saint-Cyr-sur-Mer, avec 42,55% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,97%, et la liste de Marion Maréchal avec 10,12%.

14:32 - 29,02% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Cyr-sur-Mer Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 29,02% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 26,87% et 15,1%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,73% contre 47,27%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce dimanche soir à Saint-Cyr-sur-Mer ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives2024 sera très instructif. Les législatives 2022 avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est en effet Frank Giletti qui se classait en pôle position au premier tour avec 30,13% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,21%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,79%.

11:02 - Saint-Cyr-sur-Mer : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A la mi-journée des législatives, Saint-Cyr-sur-Mer apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 12 103 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 691 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (51,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 360 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,56%, Saint-Cyr-sur-Mer se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 296 €/an, la ville vise un avenir prospère. Saint-Cyr-sur-Mer manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - La participation aux législatives à Saint-Cyr-sur-Mer Ce 30 juin, lors des législatives à Saint-Cyr-sur-Mer, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 48,64% au premier tour. Au deuxième tour, 47,33% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,25% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 75,63% au second tour, soit 8 805 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Cyr-sur-Mer.