Résultat des législatives 2024 à Urt (64240) – 2e tour [PUBLIE]

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces législatives. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Urt entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quel que soit le résultat, une marche de plus devrait être franchie ce dimanche soir.

Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces législatives 2024 sera ainsi très observé. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des législatives à l'époque, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune d'Urt, grattant 16,88% des votes sur place, contre 34,27% pour Florence Lasserre (La République en Marche). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 59,26% contre 40,74% pour les perdants. Florence Lasserre conservait donc son avance sur place.

17:29 - Démographie et politique à Urt, un lien étroit

Comment les électeurs d'Urt peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,06%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,63%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 988 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,89%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Urt mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,04% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.