Résultat des législatives 2024 à Figeac : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Figeac ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 32,25%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,35% au premier tour. Au second tour, 46,46% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de l'élection présidentielle, 25,75% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 29,11% au deuxième tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Figeac

A la mi-journée des législatives, Figeac fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 770 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 929 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 436 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (34,69%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Figeac abrite une communauté diversifiée, avec ses 672 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2149,25 €/mois, la ville désire plus de prospérité. En somme, à Figeac, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.