Résultat des législatives 2024 à Bizanet (11200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche dans la course aussi à Bizanet pour ces élections législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Bizanet, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 20,39% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - L'extrême droite a nettement avancé à Bizanet La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 27 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Bizanet ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le nombre de bulletins du RN sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection du Parlement, à l'échelle locale. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Bizanet ? Les élections législatives avaient aussi donné lieu à un beau score pour le RN à l'époque à Bizanet. On retrouvait en effet Frédéric Falcon au sommet au premier tour, avec 30,87% dans la cité. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,49%.

20:05 - Quel score pour le RN ce soir à Bizanet ? Avec 57,03% des bulletins de vote, Frédéric Falcon (Rassemblement National) a pris la tête à Bizanet, le 30 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Un score qui lui a permis de devancer Viviane Thivent (Nouveau Front populaire) et Christine Breyton (Ensemble pour la République) avec 20,39% et 16,25% des votants. Frédéric Falcon était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Aude dans son ensemble, avec cette fois 48,12%, devant Viviane Thivent avec 26,02% et Christine Breyton avec 19,32%.

19:21 - Bizanet : importante participation aux législatives 2024 Au fil des dernières années, les 1 795 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 73,17% des électeurs de Bizanet se sont déplacés lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 310 personnes en âge de voter à Bizanet, 59,16% étaient allées voter, contre un taux de participation de 64,62% pour les européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Bizanet, la participation a atteint 73,17% lors du premier tour des législatives 2024 Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Bizanet, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Bizanet a atteint 26,83%. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,18% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 17,15% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour et 48,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bizanet ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont notamment en mesure de faire augmenter la participation à Bizanet (11200).

17:29 - Bizanet : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la commune de Bizanet, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,85%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (30,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 620 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,28%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,5%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bizanet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,6% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.