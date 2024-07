Résultat des législatives 2024 à la Palme (11480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs du Front populaire à la Palme ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 17,52% des bulletins à la Palme. Une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 26 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à la Palme Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 26 points à la Palme entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à la Palme ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très commenté pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à la Palme, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient aussi offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à la Palme. On retrouvait en effet Frédéric Falcon en tête au premier tour, avec 30,64% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 51,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,30%.

20:05 - Quel verdict à la Palme pour le RN ce dimanche soir ? Avec 56,66% des voix, Frédéric Falcon (Rassemblement National) a pris la pôle position à la Palme, le 30 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. Christine Breyton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 18,41%. Enfin, Viviane Thivent (Nouveau Front populaire) décrochait 17,52% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Frédéric Falcon glanant cette fois 48,12%, devant Viviane Thivent avec 26,02% et Christine Breyton avec 19,32%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à la Palme lors des derniers scrutins Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Dimanche dernier, 72,65% des électeurs de la Palme ont voté au premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 12 points à celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 1 619 électeurs de la Palme (11) avaient effectivement participé au vote (soit 60,84%). La participation était de 58,83% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À la Palme, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément clé À la Palme, l'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement la participation. Dans la ville, 27,35% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 614 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,88% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 23,36% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour. Au second tour, 47,38% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à la Palme ?

17:29 - La Palme : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Palme, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 299 logements pour 1 784 habitants, la densité de la ville est de 62 hab par km². L'existence de 149 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 36,92% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,87% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 55,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 630,67 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, à la Palme, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.