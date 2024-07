Résultat des législatives 2024 à Narbonne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Narbonne

Comment les habitants de Narbonne peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,9% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 418 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 17 553 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,38% et d'une population immigrée de 9,50% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,33%, comme à Narbonne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.