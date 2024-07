Résultat des législatives 2024 à Moussan (11120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le Front populaire en progression à Moussan par rapport à la Nupes Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,35% des votes à Moussan. Une percée à comparer néanmoins avec les 23,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par le RN à Moussan Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Moussan entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On ne peut pas exclure que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Moussan ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour ce second tour des élections des députés. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Moussan, comme lors des législatives 2022 ? Le RN se hissait déjà en pôle position à Moussan à l'époque lors des législatives. C'est en effet Frédéric Falcon qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 31,26% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,61%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,39%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Avec 51,51% des voix, Frédéric Falcon (Rassemblement National) a pris la pôle position à Moussan, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round des législatives. Viviane Thivent (Union de la gauche) et Christine Breyton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient avec respectivement 25,35% et 16,84% des votants dans la ville. C'est aussi Frédéric Falcon qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 48,12%, devant Viviane Thivent avec 26,02% et Christine Breyton avec 19,32%.

19:21 - Elections à Moussan : quels enseignements tirer des taux de participation ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut également observer les résultats des dernières élections. À Moussan, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 29,28%, inférieur à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 43,36% au sein de Moussan (11), contre une abstention de 40,36% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Moussan Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Moussan ? Les résidents de Moussan ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 70,72%. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,95% dans la commune, contre un taux de participation de 80,97% au premier tour, soit 1 336 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,92% au premier tour. Au second tour, 48,02% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La méfiance vis à vis des politiques serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Moussan.

17:29 - Moussan : enjeux locaux et perspectives électorales Dans les rues de Moussan, les élections sont en cours. Avec une population de 2 066 habitants répartis dans 1 007 logements, cette ville présente une densité de 122 hab par km². Ses 134 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 609 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,54%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 29,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 49,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 273,98 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Moussan, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.