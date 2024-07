Résultat des législatives 2024 à Canet (11200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 22,87% pour l'union des gauches à Canet La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a obtenus l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Canet, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,87% des votes dans la commune. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (19,55%).

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Canet Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Canet ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera ainsi très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Canet ? Le RN parvenait aussi en pôle position à Canet à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Frédéric Falcon qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,50%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,89%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,11%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Canet ? Selon les projections des sondeurs rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance RN-LR serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Frédéric Falcon (Rassemblement National) a enregistré 55,75% des suffrages à Canet dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er tour des élections législatives. Viviane Thivent (Front populaire) et Christine Breyton (Ensemble !) suivaient en recevant 22,87% et 14,6% des votants dans la ville. C'est aussi Frédéric Falcon qui achevait ce premier tour en tête dans la 2ème circonscription de l'Aude dans son ensemble, avec cette fois 48,12%, devant Viviane Thivent avec 26,02% et Christine Breyton avec 19,32%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Canet : quelle évolution ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut également observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Canet, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,76%, plus bas de 12 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 40,46% des inscrits sur les listes électorales de Canet (11) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 41,05% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Canet ? L'un des facteurs décisifs des législatives 2024 est incontestablement le taux de participation. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 28,76%. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,53% dans la ville. L'abstention était de 16,85% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,33% au premier tour et 51,94% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Canet ?

17:29 - Élections législatives à Canet : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Canet, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 833 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 139 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (74,02%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 39,04% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 79,95 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Canet incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.