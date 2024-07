Résultat des législatives 2024 à Plouzané : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs cruciaux des élections législatives est indiscutablement le niveau d'abstention. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Plouzané était de 74,71%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,28% au premier tour et 49,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Plouzané ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 10 379 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 77,69% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,29% au second tour, ce qui représentait 8 023 personnes.

17:29 - Plouzané : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans la ville de Plouzané, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,22%. Un salaire moyen mensuel net de 2412,68 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 329 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,58%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,32%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,27% à Plouzané, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.