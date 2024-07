Résultat des législatives 2024 au Relecq-Kerhuon : les premiers chiffres du 2e tour

Au Relecq-Kerhuon, l'une des clés de ces législatives 2024 est sans nul doute l'abstention. L'abstention était de 26,29% au Relecq-Kerhuon lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,97% au premier tour et 46,88% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui au Relecq-Kerhuon ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 9 373 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,31% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,65% au deuxième tour. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives au Relecq-Kerhuon ?

17:29 - Analyse socio-économique du Relecq-Kerhuon : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique du Relecq-Kerhuon détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 18,96% des résidents sont des enfants, et 8,64% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres, représentant 27,22%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (15,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,65%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,29%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Relecq-Kerhuon, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.