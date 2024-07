Résultat des législatives 2024 à Bry-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Bry-sur-Marne : une analyse socio-démographique

Comment les habitants de Bry-sur-Marne peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 9,4% et une densité de population de 4953 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,44%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,17% et d'une population immigrée de 13,59% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,75% à Bry-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.