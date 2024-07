Résultat des législatives 2024 à Cahors : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Cahors : une analyse socio-démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Cahors fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 141 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 950 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 13,28% des résidents sont des enfants, et 33,23% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Cahors forme une communauté diversifiée, avec ses 1 529 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2041,36 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,05%, synonyme d'une situation économique précaire. À Cahors, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se joignent aux défis français.