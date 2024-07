Résultat des législatives 2024 à Gisors : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères essentiels de ces législatives est sans aucun doute le niveau de participation. 39,95% des électeurs de Gisors ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,79% au premier tour. Au deuxième tour, 60,17% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Gisors ce soir ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 058 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,01% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 30,28% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Gisors ?

17:29 - Dynamique électorale à Gisors : une analyse socio-démographique

En pleine campagne électorale législative, Gisors est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 919 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 880 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (30,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 531 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 484 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,67%, synonyme d'une situation économique tendue. À Gisors, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.