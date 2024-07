Résultat des législatives 2024 à Cholet : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention constitue incontestablement un critère essentiel de ce scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Cholet pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 34,49%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,13% au premier tour et 56,94% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Cholet ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 27,23% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 28,28% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à inciter les électeurs de Cholet à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Cholet et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Cholet façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,61% et une densité de population de 615 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2230,24 euros/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 16 594 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,68% et d'une population immigrée de 9,36% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Cholet mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,08% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.