Résultat des législatives 2024 à Sèvremoine : les premiers chiffres du 2e tour

À Sèvremoine, le taux d'abstention constitue un critère crucial des élections législatives 2024. Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 32,41%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 21,13% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,14% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,2% au premier tour et 58,07% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Sèvremoine ?

17:29 - Sèvremoine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Sèvremoine, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 6,97% et une densité de population de 935 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8 290 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,57%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sèvremoine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,45% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.