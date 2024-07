Résultat des législatives 2024 à Yzernay (49360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les supporters du Front populaire observés Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Yzernay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 12,88% des votes dans la localité. Une percée à comparer néanmoins avec les 15,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Yzernay fait partie des rares zones où le Rassemblement national n'a pas avancé ces 2 dernières années La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Yzernay semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - Ensemble en pôle position aux législatives il y a deux ans à Yzernay Le nombre de votes du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette législative localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a une chance de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Yzernay, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 16,1% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 38,49% pour Denis Masseglia (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 70,82%. Denis Masseglia s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs d'Yzernay ont préféré Gilles Bourdouleix (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 38,64% des suffrages. En deuxième position, Denis Masseglia (Ensemble !) recueillait 34,35%. Enfin, France Moreau (Union de la gauche) décrochait 12,88% des votants. C'est en revanche Denis Masseglia qui arrivait en première place, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 33,7% devant Gilles Bourdouleix avec 30,54% et France Moreau avec 21,33%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Yzernay ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Dimanche dernier, 28,73% des électeurs d'Yzernay n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 47,29% des personnes en capacité de participer à une élection à Yzernay avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Yzernay reste l'abstention Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Yzernay, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 28,73%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,53% au premier tour et 57,32% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Yzernay ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,95% au sein de la ville, contre une abstention de 20,74% au second tour. Le rejet de la politique en place pourrait entre autres avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens d'Yzernay.

17:29 - Démographie et politique à Yzernay, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques d'Yzernay montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,05%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 651 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,98%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,62%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Yzernay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,18% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.