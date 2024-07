En direct

21:11 - Un vote de gauche évalué entre 21,84% et 22% à Corneilla-la-Rivière pour ces législatives Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Corneilla-la-Rivière, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,84% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 27,71% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,03% à l'époque.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Corneilla-la-Rivière en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national au second tour à Corneilla-la-Rivière ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence déterminant pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Corneilla-la-Rivière, comme en 2022 ? Le RN se hissait également en pôle position à Corneilla-la-Rivière à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Sandrine Dogor-Such devant ses concurrents au premier tour, avec 33,89% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 60,97%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,03%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Corneilla-la-Rivière ce dimanche ? Le 30 juin 2024, les électeurs de Corneilla-la-Rivière ont placé en tête Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 54,7% des votes. Nathalie Cullell (Nouveau Front populaire) et Laurence Gayte (Ensemble !) suivaient avec respectivement 21,84% et 16,74% des votants à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales, Sandrine Dogor-Such accumulant cette fois 45,57%, devant Nathalie Cullell avec 28,03% et Laurence Gayte avec 20,42%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Corneilla-la-Rivière aux dernières élections Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. À Corneilla-la-Rivière, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 29,51%, inférieur de 17 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 46,43% des personnes aptes à voter à Corneilla-la-Rivière avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 49,1% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 à Corneilla-la-Rivière ? À Corneilla-la-Rivière, l'une des clés des élections législatives est à n'en pas douter la participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Corneilla-la-Rivière était de 70,49%. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,21% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 79,07% au second tour, ce qui représentait 1 262 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,72% au premier tour et 49,72% au second tour. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Corneilla-la-Rivière.

17:29 - Corneilla-la-Rivière : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Corneilla-la-Rivière, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 016 logements pour 2 022 habitants, la densité de la ville est de 169 hab par km². Ses 134 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 622 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,11%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 24,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,24% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 645,21 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Corneilla-la-Rivière, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.