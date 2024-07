Résultat des législatives 2024 à Vinça (66320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 24% et 24,87% à Vinça lors de ce second tour La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a récoltés le bloc au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,87% des suffrages à Vinça. Un score en baisse en comparaison des 25,36% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 44,99% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 21 points gagnés en 2 ans par le RN à Vinça Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà avancé de 21 points ici entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Vinça ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN au second tour à Vinça ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Vinça, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Vinça au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Sandrine Dogor-Such qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,55%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,01%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,99%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Vinça ce dimanche ? Avec 50% des bulletins de vote, Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) a pris la tête à Vinça, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour de l'élection législative. Nathalie Cullell (Union de la gauche) récupérait 24,87%. Laurence Gayte (Majorité présidentielle) ramassait 19,39% des votants. Sandrine Dogor-Such était aussi en tête dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales dans son ensemble, avec cette fois 45,57%, devant Nathalie Cullell avec 28,03% et Laurence Gayte avec 20,42%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Vinça : quelle évolution ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Comme noté dans la précédente publication, le taux d'abstention au premier round des législatives à Vinça a atteint 30,19%, plus bas de 13 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 699 inscrits sur les listes électorales à Vinça, 43,32% avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 44,16% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Vinça demeure l'abstention La participation constitue sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, 30,19% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,74% au premier tour. Au deuxième tour, 49,94% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 632 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,38% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,0% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient notamment capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Vinça.

17:29 - Démographie et politique à Vinça, un lien étroit Dans la commune de Vinça, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,94%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (66,6%) souligne l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 443 euros par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (14,81%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (17,7%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,73%, comme à Vinça, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.