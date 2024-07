Résultat des législatives 2024 à Eaubonne : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Élections à Eaubonne : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Eaubonne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30,08% de cadres supérieurs pour 25 373 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 2 065 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (77,47%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Eaubonne incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 968 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,92%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 35 071 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Eaubonne, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.