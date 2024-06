En direct

19:50 - Les 15,06% de la gauche unie en question L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 9,05% à Colomars il y a quelques jours. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 15,06% des voix dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (9,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,61% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 0,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le RN à Colomars Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Colomars entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 27% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Colomars il y a trois semaines ? Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Colomars, à 45,05%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 12,61% et Raphaël Glucksmann à 9,05%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Colomars ? Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,25% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Colomars. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,58% et Éric Zemmour troisième avec 15,34%. Jean-Luc Mélenchon finissait au pied de ce podium avec 9,58% des suffrages. La candidate du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 55,93%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Colomars Au niveau local, le résultat du RN lors de ces législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Colomars, cumulant 19,92% des voix sur place, contre 28,76% pour Marine Brenier-Ohanessian (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Les Républicains (55,72% contre 44,28% pour le RN). C'est en revanche Christelle d'Intorni (Les Républicains) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Colomars : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Colomars peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,69%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (79,59%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 284 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,41%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,67%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Colomars mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,07% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Colomars Au fil des scrutins électoraux précédents, les 3 528 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 40,59% au sein de Colomars. L'abstention était de 44,44% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,23% au premier tour et seulement 54,99% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,76% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,26% au deuxième tour.