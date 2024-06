En direct

19:48 - À Aspremont, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,32% à Aspremont. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 17,5% des voix dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national à Aspremont, un favori aux législatives ? Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des pistes se dégagent… Si on tient compte de la progression du Rassemblement national lors des dernières élections européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer à environ 21% à Aspremont. Un verdict qui semble coller avec les suffrages également arrachés par les lepénistes sur place sur la même période (30,37% pour Jordan Bardella en 2019 et 36,89% le 9 juin dernier) : une hausse de 6 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du Rassemblement national à Aspremont Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes 2024 à Aspremont, avec 36,89% des suffrages exprimés devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,88%, suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,32%.

14:32 - 25,63% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Aspremont La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Aspremont avec 25,56% contre 25,63% pour Emmanuel Macron. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,43% et 12,54% des voix. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 50,96% contre 49,04% pour Macron.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Aspremont ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas à Aspremont il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,73% au premier tour, contre 27,24% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains), Aspremont faisant partie de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme Les Républicains finir gagnant.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Aspremont : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire d'Aspremont, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 25,24% de cadres pour 2 300 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 270 entreprises, Aspremont se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,06% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,94%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 44 239 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, Aspremont incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Aspremont À Aspremont (06790), l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,34% au premier tour. Au second tour, 57,67% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,94% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 23,99% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les craintes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Aspremont.