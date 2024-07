Résultat des législatives 2024 à Goussainville : les premiers chiffres du 2e tour

À Goussainville, la participation constitue indiscutablement l'une des clés des élections législatives. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 46,68%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 33,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 43,66% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 70,91% au premier tour et 69,75% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Goussainville ? La méfiance vis à vis des hommes politiques pourrait en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Goussainville.

17:29 - Goussainville : démographie et socio-économie impactent les législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Goussainville est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 30 693 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 622 entreprises, Goussainville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (69,41%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 7 649 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 23,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1884,73 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Goussainville, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.